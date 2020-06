Fahrgast hielt Taxifahrer Klappmesser an den Hals

Ein Fahrgast bedrohte in der Nacht auf Samstag einen Taxilenker und raubte ihm Mobiltelefon sowie Bargeld.

Gegen 1.30 Uhr stieg der Fahrgast in der Leopoldstadt, Ecke Ausstellungsstraße/ Perspektivstraße, in das Taxi des 53-jährigen Mannes. Als das Taxi am Zielort, der Gemeindeaugasse, ankam, erklärte der Fahrgast , kein Bargeld bei sich zu haben. Er borgte sich das Handy des Lenkers aus, um einen Freund anzurufen, der ihm Geld borgen sollte.

Doch plötzlich hielt der Mann dem Taxilenker ein Messer an den Hals und verlangte sein Bargeld. Der 53-Jährige überreichte ihm seine Geldbörse. Daraufhin flüchtete der Unbekannte. Der Täter soll um die 30 Jahre alt sein. Er trug eine graue Weste mit schwarzer Kapuze und blaue Jeans. Hinweise an 01/31310-67800.

Auch in Graz wurde am Freitag eine Taxilenkerin Opfer eines Überfalls. Eine rund 25 Jahre alte Frau ließ sich eine kurze Strecke chauffieren. Beim Zahlen kam es zu einem Gerangel, die Frau entriss der Lenkerin die Geldbörse. Die Unbekannte erbeutete rund 45 Euro. Die Fahrerin erlitt Prellungen.