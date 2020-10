Fahndung nach verdächtigem Bankräuber

Etwa 1,70 Meter groß, männlich, korpulente Statur - so die Beschreibung der Polizei Wien des verdächtigen Bankräubers. Der Mann wird verdächtigt am 1. Oktober gegen halb zwölf Uhr mittags im 21. Bezirk einen Bankraub in der Brünnerstraße begangen zu haben. Dabei soll er zwei Bankangestellte mit einer Pistole bedroht und Bargeld verlangt haben. In akzentfreiem Deutsch, so die Täterbeschreibung.

Mit dem Bargeld in einem schwarzen Plastiksackerl flüchtete er aus der Bank, heißt es in der Aussendung der Polizei. Er soll in die Wannemachergasse Richtung Baumergasse geflüchtet sein. Die Polizei leitete sofort eine Fahnung nach dem Tatverdächtigen ein. Auch ein Hubschrauber kam dabei zum Einsatz, die Suche blieb jedoch ohne Erfolg.