Fahndung nach Raub in Wien: Polizei hofft auf Hinweise der Bevölkerung

Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht am 10. Juli gegen 18:30 Uhr mit zwei weiteren Tatverdächtigen einen Raub in der Trabrennstraße in der Wiener Leopoldstadt begangen zu haben. Nachdem die Tatverdächtigen das Opfer angesprochen haben, sollen sie den 17-Jährigen mit Fäusten geschlagen haben. Dann raubten sie seine Umhängetasche und flüchteten. Das Opfer wurde bei dem Vorfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe der geraubten Gegenstände beträgt eine höhere dreistellige Summe.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen wurde ein Lichtbild des bislang unbekannten Täters gesichert. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch anonym an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, unter der Telefonnummer 01/31310/62800 abgegeben werden.

