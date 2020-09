Fahndung nach Raub in Park: Mädchen könnte wichtige Infos haben

Am 4. Juli lernte ein 16-Jähriger das auf dem Foto abgebildete Mädchen in der Nähe eines Fastfood Restaurants in der Schwenkgasse in Wien-Meidling kennen und vereinbarte mit ihr ein weiteres Treffen in einem Park. Zum Date kam aber nicht das Mädchen, sondern Männer, die den 16-Jährigen schlugen und ihn ausraubten.

Die Wiener Polizei ersucht nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft um die Veröffentlichung des Fotos, da die Abgelichtete eine wichtige Auskunftsperson bei der Aufklärung der Straftat sein könnte.

Personenbeschreibung des Mädchens:

Weiblich

zirka 20 Jahre alt

165 bis 175 cm

normale Statur

dunkles, langes Haar

Sprache: Deutsch und Russisch

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310/57210 oder 01/31310/57800 erbeten.