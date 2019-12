Fahndung: Mann soll mit falschem Pass tausende Euro abgehoben haben

Das Wiener Landeskriminalamt fahndet aktuell nach einem unbekannten Verdächtigen, dem schwerer Betrug in Banken in der Inneren Stadt, in Favoriten und in der Brigittenau vorgeworfen wird.

Der Mann soll sich die Reisepassdaten seines Opfers beschafft haben und sich damit einen Pass gefälscht haben. Wie ihm das gelang, weiß die Polizei derzeit noch nicht. Mit dem gefälschten Dokument soll er zunächst am 25. Oktober in einer Bank 7.850 US-Dollar vom Konto des Opfers abgehoben haben.