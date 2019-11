Fahndung: "Gast" buchte Wohnung im Internet und räumte sie leer

Die Polizei fahndet nach einem noch unbekannter Täter, der über die Internetplattform " Booking.com" eine Wohnung gebucht hat. Er soll aus dieser teure Elektrogeräte ausbaut haben und verschwand. Im Internet gab er an, im September 2019 für eine Nacht in der Unterkunft am Hernalser Gürtel bleiben zu wollen.

Bei der Schlüsselübergabe konnte sich der Mann nicht ausweisen, gab dem Vermieter gegenüber aber an, Staatsbürger der Dominikanischen Republik zu sein. Er nannte auch einen Namen, der sich aber als falsch herausstellen sollte.

Im Laufe der Nacht baute der mutmaßliche Täter - vermutlich gemeinsam mit Komplizen - mehrere Elektro- und Küchengeräte aus und transportierte diese mit einem Lieferwagen ab. Die Schadenssumme beläuft sich auf rund 16.000 Euro.