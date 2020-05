Exil-Syrer stürmten Botschaft in Wien

"Die Austro-Syrer demonstrieren seit April jede Woche am Stephansplatz gegen das Unrecht in ihrer Heimat", sagte der Syrien-Experte und Obmann der Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen, Tarafa Baghajati, dem KURIER.



"Am Freitag war die Lage besonders angespannt, da der kurdische Oppositionspolitiker Timo Meshaal in Syrien ermordet wurde", erklärte Baghajati. Laut dem Syrien-Experten war die Besetzung der Botschaft eindeutig eine Reaktion auf die Ermordung Meshaals: "Darauf lassen die Spruchbänder der Demonstranten schließen", sagte Baghajati.



Die in Österreich lebenden Syrer machen seit April regelmäßig auf die Missstände in ihrer Heimat aufmerksam. Erst vor wenigen Wochen stürmten über ein Dutzend Demonstranten das Büro der " Syrian Airlines" am Opernring, wo sie das Bild des syrischen Präsidenten abmontierten. Verletzte gab es damals keine.



Die Staatsanwaltschaft wird im Laufe des Wochenendes entscheiden, ob die elf Syrer in Haft bleiben oder auf freiem Fuß angezeigt werden. Ihnen droht eine Anklage wegen Sachbeschädigung.