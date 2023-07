Ex tagelang vergewaltigt: Bruder des Verdächtigen festgenommen

Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, soll der 21-jährige Bruder des Verdächtigen Wache für den 31-Jährigen gestanden haben. Wobei Fürst präzisierte: "Er hat die Frau nicht berührt. Es wird wegen seiner Rolle als Aufpasser gegen ihn ermittelt." Laut Angaben der Polizei befindet sich der 21-Jährige seit seiner Festnahme am Mittwoch in einer Justizanstalt.

Frau wollte Sachen abholen

Die Frau war am Sonntag zu ihrem Ex-Freund in die Wohnung gekommen, um nach der Trennung ihre Sachen abzuholen. Der 31-Jährige ließ sie hinein und sperrte dann die Tür zu. Das Martyrium der Frau dauerte bis Dienstag.

Als er einkaufen ging, schaffte es die 33-Jährige zu flüchten. Die Polizei sicherte in der Folge die Wohnung des 31-Jährigen und durchsuchte sie.