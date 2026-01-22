Erste Schwünge am „Wiener Eistraum“

Sieben miteinander verbundenen Eisflächen ein einzigartiges Eislaufvergnügen mit rund 500 Metern Eislaufpfaden. Bereits zum 31. Mal geöffnet, dauert das Eisspektakel heuer sogar eine Woche länger als im Vorjahr und ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet pro Erwachsenenticket 10,50 Euro. Schulen und Kindergärten können werktags sogar gratis aufs Eis. Besonders abends sorgt die beleuchtete Kulisse für eine fast magische Stimmung.