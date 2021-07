Erste Pendler flüchten in die Stadt

Pressbaum ist eine "Schlafgemeinde"∙ Das sagt der Bürgermeister der kleinen Gemeinde im Wienerwald, Josef Schmidl-Haberleitner. Gemeint ist damit nicht, dass es in Pressbaum so sterbenslangweilig ist, sondern dass viele Einwohner zum Arbeiten nach Wien auspendeln müssen und eben nur zum Schlafen nach Hause kommen.

Für die Pendler aus dem Wiener Umland war das alles schon bisher kein Honiglecken, mit der Ausweitung der Parkpickerl-Zone in Wien wird die tägliche Fahrt zum Arbeitsplatz noch mühseliger. Denn: Die Parkhäuser vor den Toren der Stadt sind überfüllt. "Dass ich hier keinen Platz mehr bekomme, ist mir noch nie passiert. Noch vor einer Woche war das überhaupt kein Problem", klagt etwa Brigitte Gaugusch aus Guntramsdorf, die am Mittwoch mit ihrem Auto vor dem voll belegten Parkdeck in Mödling stand. "Es fahren viel mehr mit der Bahn als noch vor einer Woche. Ich merke es auch in Wien in der U-Bahn", sagt ein zweiter Pendler. Das gleiche Bild in Baden. "Die Park-&-Ride-Anlage beim Bahnhof platzt aufgrund der neuen Situa­tion in Wien aus allen Nähten. Das verärgert Pendler und Anrainer", sagt Bürgermeister Kurt Staska und fordert eine Aufstockung des Parkdecks.