Eröffnung des Ari-Rath-Platzes mit einer kleinen Panne

Zu einer kleinen Panne kam es am Freitag bei der Enthüllung des Ari-Rath-Platzes im Alsergrund. Auf der Ehrentafel, die an den Publizisten und Friedensaktivisten erinnern soll, wurde irrtümlich das falsche Sterbejahr (2018 statt 2017) aufgedruckt, berichtet orf.at

Rath wurde 1925 als Sohn einer jüdischen Familie in Wien geboren. 1938 musste er vor den Nationalsozialisten fliehen. Er wurde zu einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des internationalen Pressewesens und gehörte dem engsten Kreis um den Gründer des Staates Israel, David Ben Gurion, an. Rath war Chefredakteur und Herausgeber der „ Jerusalem Post“, er zählte zu den renommiertesten israelischen Journalisten. 2017, eine Woche nach seinem 92. Geburtstag, den er in Wien verbrachte, erlag Ari Rath im AKH einem Herzleiden.