Erdmännchen-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn

Arbeitsteilung

Erdmännchen leben in Kolonien. Jedes Mitglied hat eine klar definierte Aufgabe. Auch Vater Chilili ist einmal Wachposten und hält Ausschau, dann schlüpft er in die Rolle des Babysitters und kümmert sich um seine Jungtiere. Die gute Zusammenarbeit ist der Schlüssel für das Überleben in den Savannen und Halbwüsten im Süden Afrikas, wo die quirligen Raubtiere heimisch sind.

Panzenböck: „Spielerisch lernen die Jungtiere nun alles, was sie brauchen, um ein richtiges Erdmännchen zu werden. Sie fangen bereits an zu graben und lernen zu jagen. Es ist witzig anzusehen, wie sie sich mitunter schon wie die Großen auf ihre Hinterbeine stellen.“ Noch werden die Erdmännchen-Minis, deren Geschlecht noch nicht bekannt ist, von ihrer Mutter gesäugt. In ein paar Wochen stehen die ersten Insekten auf ihrem Speiseplan.