Elitäre Hilfe: 100 Jahre Rotary Wien

Heute zählt Rotary weltweit rund 1,4 Millionen Mitglieder in über 200 Ländern, die sich dem Leitsatz „Service above Self“ verpflichtet fühlen: Einsatz für Bildung, soziale Gerechtigkeit und internationale Verständigung.

Damals, mitten in der Nachkriegsarmut und vor den Toren der Weltwirtschaftskrise, gründeten 30 Männer aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst den Rotary Club Wien – den ersten seiner Art in Österreich.

Wenn Agnes M. Mühlgassner 2026 die Präsidentschaft des Wiener Rotary Clubs übernimmt, wird sie die dritte Frau an der Spitze des traditionsreichen Netzwerks sein. Erst seit 2015 ist es Frauen überhaupt möglich, Mitglied im ältesten Rotary Club Österreichs zu werden – fast ein Jahrhundert nach seiner Gründung 1925.

Mission: Rotary ist ein weltweites Netzwerk, in dem sich Berufstätige verschiedenster Fachrichtungen regelmäßig austauschen – mit dem Ziel, Freundschaft zu pflegen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Entstehung: 1905 legte Paul Harris in den USA den Grundstein für Rotary. 20 Jahre später wurde der Wiener Ableger gegründet. Mit aktuell über 120 Mitgliedern ist er heute der mitgliederstärkste Club des Landes.

„Mich hat der Austausch gereizt – zwischen Medizin, Wissenschaft, Kultur, Diplomatie“, sagt Mühlgassner, Expertin für Gesundheitskommunikation. Als sie Mitglied wurde, war sie fasziniert von der Vielfalt des Clubs – und von der Bereitschaft, rasch und unkompliziert zu helfen.

Unter dem Motto „Verankert – Engagiert – Zuversichtlich“ feiert der Club heuer sein 100-jähriges Bestehen. Dabei geht es den Wiener Rotariern nicht nur darum, zurückzublicken, sondern auch um den gesellschaftlichen Auftrag im Hier und Jetzt.

„Wir haben anlässlich des Jubiläums ,100 Jahre – 100 Projekte‘ ins Leben gerufen“, erklärt Mühlgassner. Man koche für Obdachlose, unterstütze die Caritas, helfe in Brennpunktschulen oder fördere Studierende in Bosnien-Herzegowina. Auch spontane Hilfe gehöre dazu: „Ich denke an eine Mutter mit zwei behinderten Söhnen, deren Waschmaschine kaputtging. Da haben wir schnell und unbürokratisch geholfen.“