Am Montag beginnt für rund 17.500 Kinder in Wien die Einschreibung an Volksschulen für das kommende Schuljahr.

Die Anmeldung findet bis 26. Jänner an jeder Volksschule, jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und dienstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr, statt. Im Zuge der Einschreibung wird auch die Schulreife der Kinder festgestellt.