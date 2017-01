Die Barrierefreiheit in den Wiener Einkaufsstraßen lässt noch zu wünschen übrig: Das Beratungsunternehmen "Comfort4all" prüfte die Eingänge von 1800 Geschäften in den bekanntesten Einkaufsmeilen der Stadt und stellte dabei fest, dass mehr als 60 Prozent nicht den gesetzlichen Vorgaben der Barrierefreiheit entsprechen.

Lediglich 38 Prozent der Betriebe bieten ihren Kunden laut der Untersuchung einen barrierefreien Zugang. Dabei konnten Unterschiede zwischen den Gebieten festgestellt werden: Bessere Ergebnisse gab es in der Kärntner Straße, in der 58 Prozent der Betriebe einen barrierefreien Eingang hatten, in der inneren Mariahilfer Straße waren es 57 Prozent und in der Meidlinger Hauptstraße 55 Prozent. Schlechter schnitten die Landstraßer Hauptstraße (37 Prozent), die Favoritenstraße (36 Prozent) und die äußere Mariahilfer Straße (17 Prozent) ab.