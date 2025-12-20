200 teure Sonnenbrillen erbeutet: Blitzeinbruch bei Nobel-Optiker in Wien

Bei einem Blitzeinbruch Freitag zeitig in der Früh sind in der Wiener City 200 hochpreisige Sonnenbrillen erbeutet worden. Zwei bisher unbekannte Täter drangen gegen 5.30 Uhr über die Glastür in das Optikergeschäft ein. Der Schaden dürfte sich laut Polizei auf eine mittlere fünfstellige Summe belaufen. Die Tat selbst dauerte nicht länger als zwei Minuten. Danach flüchteten die zwei Vermummten mit dem Auto.