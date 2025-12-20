200 teure Sonnenbrillen erbeutet: Blitzeinbruch bei Nobel-Optiker in Wien
Schaden laut Polizei bei rund 50.000 Euro. Zwei Vermummte flüchteten Freitagfrüh mit dem Auto.
Bei einem Blitzeinbruch Freitag zeitig in der Früh sind in der Wiener City 200 hochpreisige Sonnenbrillen erbeutet worden. Zwei bisher unbekannte Täter drangen gegen 5.30 Uhr über die Glastür in das Optikergeschäft ein. Der Schaden dürfte sich laut Polizei auf eine mittlere fünfstellige Summe belaufen. Die Tat selbst dauerte nicht länger als zwei Minuten. Danach flüchteten die zwei Vermummten mit dem Auto.
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden (auch anonym) unter der Telefonnummer 01-31310/62800 oder in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.
