Einbruch in Wien-Währing: Schmuck und Uhren gestohlen

Aus einer Wohnung in Wien-Währing sind am 28. Mai Schmuck und Uhren gestohlen worden. Die unbekannten Täter waren vermutlich zu zweit und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Das Bundeskriminalamt hat am Mittwoch Bilder der entwendeten Wertgegenstände auf ihrer Website zur Fahndung veröffentlicht. Die Fotos finden Sie hier.

Welchen Wert die rund zehn gestohlenen Gegenstände - darunter zwei Armbanduhren aus Edelstahl, mehrere Ringe, Ohrclips und Anhänger - aufweisen, ist noch nicht bekannt. Die Schadenssumme müsse erst erhoben werden, sagte ein Polizeisprecher der APA.