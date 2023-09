Einbruch in Postkasten: Verdächtiger bei Abholung der Beute wiedererkannt

Am Dienstag wurde in Wien-Währing am Naschmarkt ein 39-jähriger Österreicher festgenommen. Grund für seine Verhaftung war ein Einbruchsdiebstahl der besonderen Art.

Nur drei Tage, nachdem der Mann aus dem Gefängnis entlassen wurde, soll er erneut einen Postkasten aufgebrochen und mit dem erbeuteten Abholschein ein Paket mit kabellosen Kopfhörern gestohlen haben.