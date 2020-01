Einbruch in Pizzeria: Polizei fahndet mit Foto nach Verdächtigem

Ein derzeit noch unbekannter Mann soll Anfang November vergangenen Jahres in eine Pizzeria in Wien-Favoriten eingebrochen sein. Der Mann dürfte durch ein Fenster in das Geschäftslokal eingedrungen sein.

Dort brach er zuerst einen Münz-Kaffeeautomaten auf und dann mehrere Personalschränke. Der mutmaßliche Einbrecher erbeutete Bargeld, Handys und Gutscheine im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Die Wiener Polizei konnte ein Foto des Verdächtigen sichern und bittet nun um sachdienliche Hinweise. Diese können auch anonym unter der Nummer 01-31310-57644 erfolgen.