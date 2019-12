Einbruch in Bankfiliale in Wien-Neubau: Täter flüchtig

Nach einem Einbruch in eine Bankfiliale in der Zieglergasse in Wien-Neubau am Samstag gegen 19 Uhr sucht die Polizei nach einem bisher unbekannten Täter. Der Alarmauslösung in der Filiale folgte zunächst ein größerer Polizeieinsatz. Rund um den Einsatzort kam es zu kurzfristigen Sperrmaßnahmen. Die Durchsuchung des Gebäudes und die Fahndung verliefen aber vorerst negativ.

Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Landeskriminalamt Wien hat die Amtshandlung übernommen.