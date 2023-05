Einbrecher flogen in Wien durch Streit auf

Ein Streit zwischen zwei Männern bei der Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf ließ am Samstag einen mutmaßlichen Einbrecher auffliegen. Im Zuge der Identitätsklärung der Männer stellte sich heraus, dass gegen einen der Beteiligten, einen 27-jähriger Ungarn, ein fremdenrechtlicher Festnahmeauftrag offen war. Der Mann wurde vor Ort festgenommen, berichtete die Polizei.

Bei einer anschließenden Personendurchsuchung stellten die Polizisten mehrere Bankomat- und Kreditkarten sicher, die auf einen anderen Namen lautenden. Der Tatverdächtige wurde zudem mit einem Einbruchsdiebstahl in einer Wohnung am Dienstag in Verbindung gebracht. Der 27-Jährige zeigte sich geständig und führte die Polizisten auch zu dem Versteck, wo er das Diebesgut verwahrte.