Einbrecher auf Baustelle in Wien geschnappt

Ein Sicherheitsmitarbeiter hat in der Nacht auf Samstag auf einer Baustelle auf der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt einen mutmaßlichen Einbrecher mit Brecheisen und Stirnlampe ertappt. Der 28-jährige Slowake wurde durch den Sicherheitsmitarbeiter angehalten und die Polizei alarmiert, hieß es in einer Aussendung der Exekutive.

Auf dem Gelände waren demnach mehrere Container aufgebrochen, im Rucksack des Verdächtigen befanden sich unter anderem Bargeld und ein Hammer. Der Mann wurde festgenommen und verweigerte bei seiner Einvernahme die Aussage.

Polizisten verfolgten Einbrecher

Es blieb nicht der einzige Einbruchsversuch: In der Nacht auf Sonntag wollten zwei Männer offenbar auch in ein Haus in Wien-Penzing einbrechen. Die Verdächtigen wurden dabei der Exekutive zufolge allerdings vom Besitzer beobachtet. Als die alarmierten Polizisten zu dem Grundstück kamen, sahen sie zwei Männer weglaufen. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurden die georgischen Staatsbürger festgenommen.