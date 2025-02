Ein Jahr teilbedingt für Überfälle auf 26 Frauen in Wien

Am Landesgericht für Strafsachen ist am Mittwochnachmittag gegen einen 33-jährigen Mann verhandelt worden, der sich seit August 2023 in einem Straßenbahn-Durchgang in Wien-Margareten auf die Lauer gelegt und Frauen abgepasst hatte.

Er folgte ihnen und bedrängte sie auf einer engen Rolltreppe, die nicht videoüberwacht war. 26 betroffene Frauen waren von der Anklage umfasst. Eine von ihnen fiel dem Angeklagten sogar zwei Mal zum Opfer.