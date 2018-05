Treffpunkt Wien: Ein Hafen für den Schnitzel-Hunger

Marlene Streeruwitz ist gern unterwegs. In London oder New York, um Kraft und Energie zu tanken. In Stockholm, um sich Ideen für den neuen Roman zu holen. In Berlin, um die Vorbereitungen für ihr Stück zu überwachen, das im Oktober am Berliner Ensemble Uraufführung hat.

Je länger sie unterwegs ist, desto größer wird jedoch die Lust auf ein Wiener Schnitzel. Und so dauert es nach ihren Reisen nie lange, bis die Autorin und Regisseurin in der Pressgasse 26 einkehrt. Im Gasthaus Ubl, einer Wiener Gaststätte mit 100 Jahre alter Schank, dunkler Holzvertäfelung und hohen Fenstern. Ein Gasthaus, das ob seiner Urigkeit schon öfters Filmkulisse war und für Marlene Streeruwitz so etwas wie ein Hafen ist. „Vor allem als meine zwei Kinder kleiner waren, war das der Ort, an den wir flüchteten, wenn alles wieder in Frust geendet hatte und der Schnitzel-Hunger zu groß geworden ist“, sagt sie.