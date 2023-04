E-Scooterfahrer in Döbling mit 1,4 Promille erwischt

Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Döbling haben in der Nacht auf Karsamstag einen E-Scooterfahrer auf der Hohen Warte mit 1,4 Promille Alkohol im Blut erwischt. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass stoppten die Uniformierten den Mann um Mitternacht und stellten dabei fest, dass er rund 4.000 Euro an Verwaltungsstrafen offen hatte. Bezahlen konnte er diese nicht, also brachten die Polizisten ihn in eine Inspektion.

Als der 42-jährige polnische Staatsbürger dort über die Vorführung zum Strafantritt belehrt wurde, rastete der Mann offenbar aus. Er soll die Beamten beschimpft haben und diverse Gegenstände auf sie geworfen. Dann griff der Verdächtige die Polizisten mit Faustschlägen und Fußtritten an. Diese wurden dabei nicht verletzt und konnten den Betrunkenen festnehmenen fest.