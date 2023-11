Wien: E-Scooter-Fahrer (36) soll Passanten zusammengeschlagen haben

In Schlangenlinien fuhr der 36-Jähriger am Mittwochabend in Wien-Alsergrund mit seinem E-Scooter die Straße entlang, als Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt auf ihn aufmerksam wurden. Unmittelbar danach wurden die Polizisten von zwei Passanten angesprochen, die angaben, von dem E-Scooter Fahrer geschlagen worden zu sein.

Als die Beamten den Verdächtigen anhalten wollten, flüchtete er. Nach kurzer Verfolgung konnte der 36-Jährige schließlich angehalten werden. Auf seiner Flucht warf der Mann auch noch einen Teleskopschlagstock auf die Straße.