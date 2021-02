E-Scooter-Fahrer kracht seitlich in Lkw

Am Dienstagmorgen kam es auf der Triester Straße in Wien-Favoriten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Lkw, wobei der Fahrer des E-Scooters verletzt wurde. Erste Erhebungen der Polizei an der Unfallstelle ergaben, dass der Lkw gerade aus der Ausfahrt eines Firmengeländes gekommen war, um auf die Triester Straße abzubiegen.

Der 44 Jährige Lenker musste seinen Lkw kurz auf dem Gehsteig anhalten, weil er wegen des Verkehrs nicht gleich auf die Fahrbahn biegen konnte. Der Lenker des E-Scooters war auf dem Gehsteig unterwegs und war in die Seite des stehenden Lkw gefahren, wobei der E-Scooter-Fahrer stürzte und sich am Kopf verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Befahren des Gehsteigs mit einem Scooter ist übrigens verboten.

