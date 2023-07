E-Scooter-Fahrer flüchteten in Wien vor Polizei

Zwei E-Scooter-Fahrer haben in der Nacht auf Samstag versucht, in Wien vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. In der Stroheckgasse im Alsergrund kollidierten sie allerdings mit einem parkenden Pkw. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß, bei der sie vermutlich Cannabis wegwarfen, stellten die Beamten die Jugendlichen, wie die Polizei am Samstag berichtete.

Amtsarzt-Untersuchung

Die 18- und 19-jährigen Burschen wurden einem Amtsarzt vorgeführt, der bei beiden eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel feststellte. Einer der beiden wurde in eine Justizanstalt gebracht, der andere auf freiem Fuß angezeigt.