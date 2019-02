Drogenschmuggler-Trio in Wien festgenommen

Drei Drogenschmuggler sind bei der Übergabe von Suchtmitteln in Wien-Leopoldstadt von der Polizei erwischt und festgenommen worden. Im Wiener Hotelzimmer von einem der drei Beschuldigten, einem 59 Jahre alten Niederländer, wurden 43 Kilogramm Kath-Pflanzen gefunden, berichtete die Exekutive am Dienstag. Die drei Männer wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert und waren teilgeständig.

Ermittlungen waren vom Stadtpolizeikommando Schwechat und Bediensteten des Zollamtes am 28. Jänner aufgenommen worden. Tags darauf klickten die Handschellen für das Trio. Neben dem Niederländer wurden ein 29-jähriger sowie ein 25 Jahre alter somalischer Staatsbürger festgenommen, hieß es seitens der Polizei.