Montagabend war Sperrstunde für drei Polizeiinspektionen in der Wiener Innenstadt, das berichtet ORF on. Um 19 Uhr schlossen die Wachstuben am Schmerlingplatz, Am Hof und am Stubenring ihre Türen - eine Folge der Polizeidienststellenreform. Die 75 Polizisten werden auf andere Inspektionen aufgeteilt.

Insgesamt sollen 16 Inspektionen zugesperrt werden. Neun sind bereits geschlossen worden. In den kommenden zwei Jahren werden auch noch Wachstuben wie die in der Marokkanergasse im dritten oder die Rainergasse im vierten Bezirk betroffen sein.