Drei Kinder bei Unfällen in Wien leicht verletzt

Bei zwei Unfällen sind am Freitag und am Samstag insgesamt drei Kinder in Wien leicht verletzt worden. Ein Vierjähriger wurde an der Hand der Mutter in Margareten von einem Auto erfasst. Zwei weitere Kinder wurden in der Donaustadt als Fahrzeuginsassen bei einem Zusammenstoß verletzt.

Der Vierjährige war an der Hand seiner Mutter, als diese Freitagmittag die Obere Amtshausgasse überqueren wollte. Weil die 29-Jährige zwischen geparkten Fahrzeugen die Fahrbahn betreten wollte, wurde sie von einem 44-jährigen Autofahrer übersehen, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Beide Fußgänger wurden leicht verletzt.

Alkoholisierter Fahrer übersah Auto: Kinder verletzt

Samstagmittag ereignete sich der zweite Unfall bei einer Einfahrt in der Breitenleer Straße. Ein 55-jähriger, alkoholisierte Autofahrer wollte auf einen Parkplatz einbiegen und dürfte ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben. Die 35-Jährige Lenkerin und ihre beiden Kinder, die sich auf dem Rücksitz befanden wurden bei dem Crash leicht verletzt. Bei dem 55-Jährigen wurde eine Alkoholisierung von 2,1 Promille gemessen. Er wurde angezeigt und ihm wurde der Führerschein abgenommen.