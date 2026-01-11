Großbrand in Donaustadt: Firmengebäude in Flammen

Ein Großbrand hat am Abend einen Firmenbetrieb im Bereich der Kreuzung Puchgasse/Maculangasse erfasst. Aufnahmen vom Einsatzort zeigen hohe Flammen, die aus dem Gebäude loderten, weshalb die Feuerwehr Alarmstufe 2 auslöste.

Der Löscheinsatz war gegen 21 Uhr weiterhin im Gange und dürfte noch mehrere Stunden andauern. Nach ersten Medieninformationen gab es keine Verletzten, da sich am Wochenende offenbar keine Beschäftigten in den Räumlichkeiten befanden. Zur Ursache des Feuers lagen zunächst keine gesicherten Erkenntnisse vor.