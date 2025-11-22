Notfall auf Baustelle: Wiener Arbeiter (60) schwer verletzt

Ein 60-jähriger Arbeiter ist Freitagvormittag auf einer Baustelle in Wien-Donaustadt mehrere Meter von einem Baugerüst gestürzt.

Offenbar hatte er zuvor wegen eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verloren, sagte Polizeisprecherin Julia Schick am Samstag. Kollegen alarmierten die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe. Die Berufsrettung brachte den Mann in ein Spital. Sein Zustand wurde als kritisch beschrieben.