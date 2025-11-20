KURIER TV

Dompfarrer Faber nimmt unterwegs die Beichte ab

In einer Aktion eines Autoherstellers ist Dompfarrer Toni Faber durch Wien unterwegs und nimmt die Beichte ab
20.11.25, 17:00
Zum Beichten muss man nicht unbedingt in den Beichtstuhl des Stephansdoms, um bei Toni Faber seine Sünden offenzulegen. Der Dompfarrer ist in einer PR-Aktion eines Autoherstellers durch Wien unterwegs gewesen und hat im Auto die Beichte abgenommen. Ob das Angebot wirklich angenommen wurde? KURIER TV hat Toni Fabers mobilen Beichtstuhl begleitet. 

