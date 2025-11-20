Dompfarrer Faber nimmt unterwegs die Beichte ab
In einer Aktion eines Autoherstellers ist Dompfarrer Toni Faber durch Wien unterwegs und nimmt die Beichte ab
Zum Beichten muss man nicht unbedingt in den Beichtstuhl des Stephansdoms, um bei Toni Faber seine Sünden offenzulegen. Der Dompfarrer ist in einer PR-Aktion eines Autoherstellers durch Wien unterwegs gewesen und hat im Auto die Beichte abgenommen. Ob das Angebot wirklich angenommen wurde? KURIER TV hat Toni Fabers mobilen Beichtstuhl begleitet.
