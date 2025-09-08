Diversity Ball 2025: Conchita und 3.500 Gäste feierten Vielfalt im Wiener Rathaus

Die große Opening-Show eröffnete Conchita mit ihrer ESC-Hymne „Rise like a Phoenix“ – unterstützt von zahlreichen Acts wie Sänger Vincent Bueno, Sängerin PÄM, Falco-Darsteller Moritz Mausser, Unity Dance-Crew, sowie die Dragqueens Ryta Tale und Metamorkid. Der Ball zeigte, dass Vielfalt in Wien nicht nur großgeschrieben, sondern auch ausgelassen gefeiert wird. Zu den prominenten Gästen zählten Profitänzer Herby Stanonik, Modedesigner Nicolas Dudek, das Society-Paar Christian W. & Ekaterina Mucha sowie Musiker Bernhard Speer. Viele Besucher blicken bereits voller Vorfreude auf den Eurovision Song Contest 2026 in Wien, der als nächstes großes Fest der Inklusion gilt.