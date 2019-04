Diversion nach Unfall mit zwei lebensgefährlich Verletzten in Wien

Beamte der gegenüberliegenden Polizeiinspektion wurden aufgrund eines lauten Knalls und des anschließenden Scherbenklirrens und Geschreis auf das Unfallgeschehen aufmerksam. Mehrere Beamte liefen sofort aus ihrer Dienststelle den Schwerverletzten zu Hilfe, die von einem Augenzeugen - einem pensionierten Chefarzt - bereits erstversorgt wurden. Der 29-Jährige erlitt Serienrippenbrüche, eine Kopfverletzung samt Hirnblutung und Schnittverletzungen an der Brust. Am rechten Oberarm wurde der Radialnerv durchtrennt, ebenso eine Sehne an der rechten Hand. Seine Freundin musste mit einem offenen Schlüsselbeinbruch, Kopf- und multiplen Schnittverletzungen - darunter die Durchtrennung eines Brustmuskels - und mehreren durchtrennten Nerven an der linken Hand im Spital behandelt werden. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus war das Paar wochenlang im Krankenstand.

Der Pkw-Lenker blieb bei dem Crash unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Er war nicht alkoholisiert und im Besitz eines gültigen Führerscheins.