Diesellok fing während Fahrt Feuer

Der Löschversuch mit dem Handfeuerlöscher war vergebens. Im Zentralverschiebebahnhof in Wien-Simmering ist in der Nacht auf Dienstag in einer Diesellok ein Feuer ausgebrochen. Der Güterzug war in voller Fahrt, als im Maschinenraum das Dieselaggregat in Brand geriet. Der Lokführer hielt den Zug an, konnte aber das sich rasch ausbreitende Feuer alleine nicht bekämpfen. Die ÖBB sperrten die Strecke umgehend für den Feuerwehreinsatz.

Als die Berufsfeuerwehr eintraf, hatte sich der Lokführer bereits in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr berichtet von einer „extremen Hitzeentwicklung“ im Inneren der Lok. Die Außenseiten mussten zuerst mit mit Löschwasser abgekühlt werden, damit die mit Atemschutzmasken ausgerüsteten Einsatzkräfte ins Innere vordringen konnten. Mit viel Schaum machten sie dem Feuer den Garaus.