Diebe hatten es auf Leergut und Zeitungskassen abgesehen

Jeder Cent zählt - das dachten sich offensichtlich Diebe, die am Sonntag in Wien in zwei Fällen recht ungewöhnliche Beute machten.

Der erste Fall trug sich in Ottakring zu. Der mutmaßliche Dieb Thomas H. hatte es im Ladehof eines Lebensmittelmarktes offenbar auf Leergut abgesehen. Er warf leere Kisten und insgesamt 29 Flaschen über einen fast zwei Meter hohen Zaun. Danach wollte er sich mit seinem Diebesgut aus dem Staub machen. Die Polizei konnte den 50-Jährigen in unmittelbarer Nähe des Tatortes in der Sandleitengasse aber stellen - mitsamt den Kisten. Für knapp über 20 Euro Beute gibt es nun eine Anzeige.

Um 17 Uhr gab es dann erneut einen Diebstahl, bei dem die Beute ebenfalls nur um die 20 Euro betrug. Zwei Jugendliche waren in Döbling beobachtet worden, wie sie Zeitungskassen aufbrachen. Die Beamten hielten sie schließlich in der Daringergasse auf. "Insgesamt wurden sechs Kassen mit einem Hammer und Meißel aufgebrochen", erklärt Polizeisprecherin Barbara Riehs. Ähnlich niedrig wie die Zahlungsmoral vieler Leser von Sonntagszeitungen war auch die Beute der Jugendlichen. Sie wurden angezeigt.