Nachdem in der Nacht auf Mittwoch in der Uhlandgasse in Wien-Favoriten in Zeitungskassen eingebrochen wurde, leitete die Polizei eine Sofortfahndung ein. Zwei verdächtige Männer konnten angehalten werden. Bei der Personendurchsuchung fanden die Beamten zwei Zeitungskassen.

Die beiden Männer im Alter von 21 Jahren wurden vorübergehend festgenommen und angezeigt.