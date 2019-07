Der "Leberkas willi" schließt für immer

Beliebt war der Willi nicht nur wegen seiner Leberkäse-Speizialitäten (etwa mit Zwiebel, Spinat oder Mozzarella), sondern auch aufgrund seiner Auswahl an bayerischen Bieren. Als Ursache für das Aus geben die ehemaligen Betreiber mit Firmensitz in Feldkirch auf Anfrage "wirtschaftliche Gründe" an, ohne sich weiter äußern zu wollen. Kenner des Bezirks vermuten, die wachsende Beliebtheit von leichteren, vegetarischen oder gar veganen Ess-Angeboten gerade in der Josefstadt hätten dem Imbiss-Lokal mit seinem deftigen Angebot das Leben schwer gemacht.