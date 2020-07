Der "Hafen" am Schwedenplatz feiert sein Zehnjähriges

Startpunkt für viele Ziele

Die Ausflugsschiffe der DDSG Blue Danube nutzen die Schiffstation als Startpunkt für viele Ausfahrten: Bei der City Cruise, der Großen Donaurundfahrt oder der Abendrundfahrt kann die Stadt vom Wasser aus entdeckt werden.

Auch der Twin City Liner der Central Danube ankert bei der Schiffstation am Schwedenplatz. Der Schnellkatamaran steuert aktuell drei Destinationen an: Tulln, Orth an der Donau oder Hainburg. Ab August geht es mit dem Twin City Liner auch wieder nach Bratislava.

In der Schiffstation befindet sich auch das „Gate to Bratislava“. Das Info- und Veranstaltungszentrum wird von der Stadt Bratislava am Hauptdeck betrieben. Das Restaurant „Motto am Fluss“ ist seit Beginn an fixer Bestandteil der Schiffstation.