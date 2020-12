Demonstrationen am letzten Tag des Jahres

Am späten Nachmittag kam es dann zu einer weiteren Protestaktion. Mit dieser wollte man gegen Frauenmorde und patriarchale Gewalt aufmerksam machen, so die Veranstalter. Im Jahr 2020 kam es zu 25 Frauenmorde. Die Demonstranten marschierten über die Kärntner Straße bis zum Schwedenplatz. Laut Veröffentlichungen auf Twitter wollten sich die Demonstranten mit der Protestaktion vor dem PAZ (Polizeianhaltezentrum) solidarisieren. Dort wurden, laut Veröffentlichungen auf Twitter, rund 20 Demonstranten von der Polizei angehalten.

Nach der Bluttat an einer Studentin in Leonding (OÖ) und dem gewaltsamen Tod zweier kleiner Kinder in Tirol, ging in Wien eine Handvoll Menschen auf die Straße, um ein Zeichen gegen Femizide und Männergewalt zu setzen.

Die Bewegung "Autonome Antifa" klagte mit ihrem Marsch über die Kärtnerstraße 25 öffentlich bekannte Femizide im Jahr 2020 an. Schon am Dienstag protestierte die Bewegung gegen die Gewalt an Frauen. Anlass für den erneuten Aufmarsch sind die drei weiteren Morde, die nun bekannt wurden.

Ihr Ende fand die Demonstration mit einer Kundgebung am Schwedenplatz. Es soll weiterhin kein Mord an Frauen unkommentiert gelassen bleiben, wurde hier versprochen.