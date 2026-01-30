Davis Cup 2026: Österreich trifft in Tokio auf Japan mit Comeback von Ofner

Die Begegnung in Tokio gilt als echter Härtetest. Kapitän Jürgen Melzer betont die Bedeutung einer optimalen Vorbereitung und das Zusammenspiel im Team, besonders im Doppel. Die österreichischen Spieler setzen auf Nervenstärke, Teamgeist und Erfahrung aus dem Vorjahr. Gelingt ein Sieg in Tokio, wartet im September ein Heimspiel, und Österreich würde den nächsten Schritt Richtung Finalturnier in Bologna machen.