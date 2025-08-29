Das KURIER Austria Davis Cup Team steht bereit für den Showdown in Debrecen

Wenn Österreichs KURIER-Davis-Cup-Team im September gegen Ungarn antritt, geht es um mehr als nur den Sieg – es geht um den Einzug ins prestigeträchtige Finalturnier unter den besten acht Nationen der Welt.Am 12. und 13. September ist es in der Főnix Arena in Debrecen so weit. Ungarn gilt aktuell klar als Favorit. Dennoch sieht Kapitän Jürgen Melzer Chancen für sein Team. Der KURIER möchte nicht nur durch umfangreiche Sportberichterstattung, sondern auch mit Angeboten wie einer Fanreise nach Debrecen noch mehr Menschen für den Tennissport begeistern. KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl gibt über die Kooperation mit dem ÖTV bekannt: Die Zusammenarbeit ist für drei Jahre abgeschlossen.