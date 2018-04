Das Heinz-Oberhummer-Gedenkmenü bei Burger King

Von Alfredo bis Zahel. Es sind gemeinhin etablierte Gasthäuser, neue Szene-Restaurants oder hippe Bars, die als Treffpunkt für dieses Interviewformat genannt werden. Der Vorschlag von Martin Puntigam schlug aus der Art: Er will den KURIER in der „Burger King“-Filiale am Westbahnhof treffen. Während sich der 49-jährige Künstler an der Theke anstellt, erzählt er warum: Diese Fast-Food-Filiale verbinde er mehr als alle anderen Lokale mit dem vor drei Jahren verstorbenen „Science Busters“-Kollegen Heinz Oberhummer.

Nach „Science-Busters“-Vorstellungen habe Heinz Oberhummer gern etwas gegessen. Meist waren das Würstel am Westbahnhof. Bis es einmal zu kalt oder zu regnerisch war und er die Fast-Food-Filiale in der Station aufsuchte – in der er von den Mitarbeitern tatsächlich erkannt wurde.