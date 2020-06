Das Double für Trainer Toni Polster

Nach dem Aufstieg in die Wiener Stadt-Liga mit der Wiener Viktoria darf sich Trainer Toni Polster nun auch als Double-Gewinner feiern lassen. Seinen Meidlinger Kickern gelang ein 2:1-Sieg im Wiener Toto-Cup-Finale gegen die 1 B-Mannschaft des Wiener Sportklubs. Beide Tore schoss Ungerböck.



Der Wiener Pokalsieg berechtigt auch zur Teilnahme am großen ÖFB-Cup. Weil zweite Mannschaften von Bundesliga- bzw. Regionalligaklubs dafür nicht spielberechtigt sind, stand die Wiener Viktoria schon als Finalist des Wiener Toto-Bewerbs automatisch als Fixstarter für den ÖFB-Cup fest. Trotzdem kämpften Polsters Schützlinge (sie sind Oberliga-Meister) gegen die Dornbacher Amateure verbissen um jeden Ball. Wie Pokalsieger Polster, strahlte auch der "neutrale" Wiener Fußball-Verbandspräsident Robert Sedlacek – ebenfalls aus berechtigtem Grund:



Fast 3000 Zuschauer wohnten im Happel-Stadion dem Endspiel bei. 3000, die mehr Stimmung erzeugten als eine dreifach so große Menge bei so manch einem Bundesliga-Spiel. Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Sedlacek: "Die Zuschauerzahl ist Toto-Cup-Rekord." Das Finale sei der Beweis gewesen, "dass auch Amateur-Fußball Begeisterung auslösen kann".