Das Begräbnis des Ex-Premiers

2002 beginnt Ghanems Aufstieg in der libyschen Politik. Vom Wirtschaftsminister steigt er zum Premier auf und am Ende erhält er den wichtigsten Posten nach Gaddafi, jenen des Ölministers. Seine drei Töchter halten einstweilen in der noblen Residenz in der Kratochwjlestraße die Stellung. Sie beantragen die österreichische Staatsbürgerschaft, weil sie zehn Jahre im Land leben, und erhalten sie auch, bestätigt das Außenministerium entsprechende KURIER-Recherchen.

Ghanem steigt inzwischen weiter auf und ist eine Art Schatzmeister des Gaddafi-Clans. Er soll den Staatsfonds "Lybian Investment Authority" verwalten. Der Wert des LIA wird auf rund 50 Milliarden Euro geschätzt. Via Unicredit soll ein beträchtlicher Teil dieses Geldes auch bei der Bank Austria geparkt sein.

Im Mai 2011 flieht Ghanem angeblich vor den Brutalitäten des Gaddafi-Regimes nach Österreich. Doch was geschah in dem Jahr zwischen seiner Ankunft und dem Auffinden seiner Leiche vor der Copa Cagrana am Sonntag? Brachte er Gaddafis Milliarden in Sicherheit oder war er nur ein Rentner, der täglich auf der Donauinsel spazierenging?