Coronavirus: Stadt Wien startet Nachbarschafts-Telefon

Die Serviceeinrichtung "wohnpartner", die im Auftrag der Stadt Wien für das gute Miteinander und die gute Nachbarschaft der rund 500.0000 Wiener im Gemeindebau zuständig ist, will auch in Zeiten der Krise Hilfe und Unterstützung leisten.

Aus diesem Grund weitet "wohnpartner" nun das Service aus. Alle Wiener, die Unterstützung in ihrer Nachbarschaft brauchen, können sich bei der Hotline melden. Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal dazu: „Gerade in Krisenzeit zeigt sich, wie sehr Wien zusammenhält. Wenn Menschen Hilfe brauchen, dann ist die Stadt für sie da. Das neue Service von wohnpartner ist ein Teil dieses Zusammenhalts in einer schwierigen Zeit“.