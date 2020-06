City-Wirt unter Mordverdacht

Malek Haddad (57) besitzt das beste libanesische Lokal in Wien. Doch derzeit liegt der Szenewirt mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Intensivstation des AKH – bewacht wird er von der Polizei. Er steht unter dringendem Mordverdacht.

Der Betreiber des „Al Centro“ in der Wiener Innenstadt soll am Mittwochabend mit einer geladenen Beretta in die Erzherzog-Karl-Straße zu einer Angebetenen gefahren sein. Der verheiratete Gastronom dürfte laut Kronen Zeitung schwer verliebt in die Venezulanerin Gloria Proietti, 32, gewesen sein. Doch die Frau soll sein Werben ignoriert haben. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der nahe Beirut geborene Haddad deshalb zur Waffe griff.