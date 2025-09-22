Wiener Chef wollte Beziehung mit Mitarbeiterin - und schickte Foto mit Waffe

Ein 39-jähriger Geschäftsführer eines Wiener Unternehmens hat am Sonntagabend einer 20-jährigen Mitarbeiterin per Handy ein Foto mit einer Schusswaffe und Drohungen geschickt.

Der Mann wurde um Mitternacht an seiner Wohnadresse in Wien-Favoriten aufgesucht, verhielt sich aggressiv und bedrohte die Polizisten mit erhobenen Fäusten. Er wurde festgenommen. Als mögliches Motiv vermutet die junge Frau, dass der Mann nicht akzeptiere, dass sie keine Beziehung mit ihm wolle.