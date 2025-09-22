Wiener Chef wollte Beziehung mit Mitarbeiterin - und schickte Foto mit Waffe
Ein 39-jähriger Geschäftsführer eines Wiener Unternehmens hat am Sonntagabend einer 20-jährigen Mitarbeiterin per Handy ein Foto mit einer Schusswaffe und Drohungen geschickt.
Der Mann wurde um Mitternacht an seiner Wohnadresse in Wien-Favoriten aufgesucht, verhielt sich aggressiv und bedrohte die Polizisten mit erhobenen Fäusten. Er wurde festgenommen. Als mögliches Motiv vermutet die junge Frau, dass der Mann nicht akzeptiere, dass sie keine Beziehung mit ihm wolle.
Zu dem Foto mit der Waffe schrieb der 39-Jährige der 20-Jährigen, dass er zu ihr kommen werde und ihrem Vater erzählen würde, dass sie ein Verhältnis habe, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich auf Nachfrage der APA. Die Waffe, eine Schreckschusspistole, wurde bei dem Mann sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Auf freiem Fuß angezeigt
In der Vernehmung gab der 39-Jährige an, betrunken gewesen zu sein und sich an den Vorfall nicht erinnern zu können. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.
